Die EM-Fußballspiele in München können vor Publikum ausgetragen werden - allerdings begleitet von einem strengen Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Söder nach einer Sitzung des Kabinetts an. Das Hygienekonzept sehe Tests, das Tragen von Masken sowie die Regelung von Zu- und Abgängen am Stadion vor. Bis zu 14.000 Besucher sollen in das Stadion eingelassen werden. Das entspricht rund 20 Prozent der Plätze. Angesichts sinkender Inzidenzen und mehr Impfungen werden ab Montag in Bayern der Katastrophenfall aufgehoben und Corona-Auflagen weiter gelockert. So sollen etwa die Schulen dort wieder flächendeckend Präsenzunterricht anbieten, wo die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Auch andere Bundesländer lockern ihre Infektionschutz-Maßnahmen. So empfängt Mecklenburg-Vorpommern wieder auswärtige Touristen gegen Vorlage eines negativen Testergebnisses.



Für Touristen wird es auch leichter, nach Italien und Tschechien zu reisen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, nahm die Bundesregierung diese Länder von der Liste der Risikogebiete, ebenso Teile Österreichs, der Schweiz, Kroatiens und Frankreichs.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 04.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 03.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.