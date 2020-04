Technologieexperten sehen durch die Corona-Pandemie eine beschleunigte Robotisierung bestimmter Bereiche.

Der Zukunftsforscher Martin Ford sagte der BBC, die Menschen betonten normalerweise, dass sie ein menschliches Element in ihren Interaktionen haben wollten, aber Covid-19 habe das geändert. Das bringe neue Chancen für die Automatisierung. Ford rechnet zudem damit, dass die Menschen künftig häufiger in solche Geschäfte und Restaurants gehen könnten, wo es weniger Mitarbeiter und mehr Maschinen gebe. Dort hätten sie das Gefühl, dass das Risiko geringer sei.



Auch die Verbraucherexpertin Blake Morgan sagte, die Kundinnen und Kunden legten mehr Wert auf die eigene Sicherheit sowie auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Mehr Automatisierung könne mehr Gesundheit für alle bedeuten.



Laut BBC setzen viele Firmen wegen der Kontaktbeschränkungen und Gesundheitsrisiken in der Corona-Krise zunehmend auf Maschinen. So nutze der US-Warenhauskonzern Walmart Roboter zur Reinigung der Böden. In Südkorea würden Maschinen eingesetzt, um die Körpertemperatur von Menschen zu messen. Auch gebe es eine steigende Nachfrage nach Reinigungsrobotern für Kliniken. Der Konzern Amazon und weitere Onlineshops wollten verstärkt Maschinen einsetzen, um Waren zu sortieren, zu verpacken und zu versenden.



Der Bericht weist darauf hin, dass mit dem Fokus auf Automatisierung auch Arbeitsstellen verloren gehen - denn Roboter seien normalerweise günstiger als menschliche Angestellte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

