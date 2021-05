Der DBB Beamtenbund fordert wegen der Corona-Pandemie die Verbeamtung aller Lehrerinnen und Lehrer.

Der Gewerkschaftsvorsitzende Silberbach sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Krise habe die Bedeutung des Beamtenstatus von Lehrkräften zur Aufrechterhaltung der Schulpflicht unter Pandemiebedingungen offengelegt. Viele Lehrkräfte seien größten Belastungen ausgesetzt. Silberbach nannte die Umstellung auf digitalen Fernunterricht bei oft unzureichender Netzanbindung und technischer Ausstattung der Schulen, ein Hin und Her zwischen Öffnungen, Schließungen und Wechselunterricht sowie die Gefährdung der eigenen Gesundheit. Hinzu komme die schwierige Perspektive, Lerndefizite bei Schülern trotz Personalmangels aufzuholen. Deshalb sei es an der Zeit für eine echte Anerkennung der tagtäglich erbrachten Leistungen.



In Deutschland gibt es rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer. Nach dbb-Angaben sind rund 200.000 davon angestellte Lehrkräfte.

