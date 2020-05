Bewohner von Altenheimen sollten aus Sicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, selbst entscheiden, ob sie in Corona-Zeiten Besuch empfangen oder nicht.

Es müsse ihre Sache sein, wie viele Risiken sie eingehen wollten, erklärte er auf Facebook. Es sei schlimm, wenn Angehörige wegen der Kontaktbeschränkungen ihre Lieben nicht besuchen könnten. Die hohe Zahl von Todesfällen in einzelnen Heimen zeige zwar, dass die Ansteckungsgefahr real sei, aber es gehe auch nicht, dass Angehörige in den letzten Lebenswochen ihre Eltern nicht begleiten könnten.



Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann kündigte an, die Besuche in Pflegeheimen bald wieder zu erlauben. Der CDU-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen", nach Beratungen mit Pflegeforschern sei er davon überzeugt, dass man Besuche bei Einhaltung von strikten Sicherheitsstandards wieder ermöglichen könne und müsse. Man wolle den Heimen zwei Wege aufzeigen, erklärte er. Sie könnten Besuchsmöglichkeiten außerhalb ihrer Einrichtung schaffen, zum Beispiel auf der Terrasse, in einem Container, einem Zelt im Garten oder mit einem Besucherzimmer im Eingangsbereich.