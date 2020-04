Das Beethoven-Jahr wird verlängert.

Um möglichst viele der geplanten Projekte noch realisieren zu können, werde man die Veranstaltungsreihe bis in den September 2021 fortsetzen, erklärten die Veranstalter in Bonn. Ursprünglich war der Abschluss für Dezember dieses Jahres geplant. Mit dem Festjahr wird an die Geburt des Komponisten Ludwig van Beethoven vor 250 Jahren erinnert.