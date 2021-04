Experten beurteilen die Ergebnisse einer aktuellen Studie zur Einnahme eines Asthma-Sprays bei Covid-19 als vielversprechend.

Die Studie unter Leitung der Universität Oxford wurde im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht. Darin berichtet ein Forschungsteam der Universität Oxford von seinen klinischen Versuchen. Für ihre Studie rekrutierten die Forschenden rund 150 Covid-19-Patienten, bei denen die Symptome gerade erst angefangen hatten. Eine Hälfte sollte zweimal täglich das verbreitete Asthmaspray Budesonid verwenden. Ergebnis: Innerhalb von vier Wochen musste diese Gruppe deutlich seltener ins Krankenhaus - ihr Risiko für eine Einlieferung war im Vergleich zehnmal geringer. Das Spray könnte helfen, weil es Entzündungen hemmt und die Immunreaktion des Körpers abschwächt.



Asthmatiker galten am Anfang der Pandemie als Risikogruppe - tatsächlich landen sie aber seltener wegen Covid-19 im Krankenhaus als andere. Das Team wollte klären, ob das an Kortison-haltigen Asthmasprays liegen könnte, die diese Gruppe oft nutzt.

Ein "Game Changer"?

"Der beschriebene Effekt ist beachtlich und bedeutsam", teilte der Direktor der Klinik für Infektiologie und Pneumologie der Berliner Charité, Norbert Suttorp, mit. Der Leiter des Zentrums für klinische Studien des Universitätsklinikums Jena, Frank Brunkhorst, sprach von "überaus interessanten Ergebnissen". Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nannte die Studie gar einen möglichen "Game Changer". Es gebe zudem kaum Nebenwirkungen.



Der Chefarzt der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, sieht eine große Chance im Einsatz des Mittels, weil die Behandlung simpel, nebenwirkungsarm und auch noch kosteneffektiv sei. Auch der Druck auf die Krankenhäuser könne reduziert werden, was ein wichtiges Argument in Zeiten von knappen Betten angesichts der laufenden dritten Corona-Welle sei, so der Infektiologe.



Die Experten sowie die Studienautoren selbst weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der Untersuchung mit relativ wenigen Patienten in einer breiter angelegten Studie mit etwa 1.000 Teilnehmer*innen bestätigt werden müssen.

