In China haben die Behörden mehrere Wohngebiete der Hauptstadt Peking wegen neuer Corona-Infektionsfälle abgeriegelt. Außerdem seien neun Schulen und Kindergärten geschlossen worden, hieß es auf einer Pressekonferenz. Das Virus ist demnach erneut auf einem Markt nachgewiesen worden.

Die insgesamt sieben neue Fälle stünden im Zusammenhang mit einem Fleischmarkt in Peking, der ebenfalls geschlossen worden sei. Presseberichten zufolge handelt es sich um den Xinfandi Markt im Süden der Hauptstadt. Ein Sprecher sagte der staatlichen Webseite "Beijing News", das Virus sei auf Schneidebrettern nachgewiesen worden, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde. Weiteren Medienberichten zufolge nahmen große Supermarktketten sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment.



Bereits gestern hatten die Behörden zwei Märkte in Peking geschlossen, die einer der Infizierten besucht hatte. Am Tag zuvor hatten die chinesischen Behörden erstmals seit zwei Monaten wieder einen Corona-Infektionsfall in der Hauptstadt festgestellt. Der Infizierte hatte Peking laut offiziellen Angaben in den vergangenen Wochen nicht verlassen.



China gilt als das Ursprungsland des neuartigen Coronavirus. Die Behörden hatte die Ausbreitung des Erregers durch strikte Ausgangsbeschränkungen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Forscher gehen davon aus, dass die seit Monaten andauernde Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan hatte. Reporter vor Ort berichten nach den neu festgestellten Infektionsfällen von einem massiven Polizeiaufkommen vor den Märkten.

