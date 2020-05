Die Belegschaft eines Brüsseler Krankenhauses hat der belgischen Premierministerin Wilmès bei einem Besuch demonstrativ den Rücken zugekehrt.

Rund 100 Menschen - darunter neben Ärztinnen und Ärzten auch Pflege- und Reinigungskräfte - brachten damit ihren Unmut über die Arbeitsbedingungen in der Coronakrise zum Ausdruck. Einer der Pfleger sagte dem Sender RTBF, die Politiker kehrten den Hilferufenden ständig den Rücken zu. Die Teams seien unterbesetzt, was auch die Burn-Out-Raten zeigten. Ein Sprecher der Premierministerin sagte, Wilmès habe in der Klinik 40 Minuten mit Vertretern der Demonstrierenden gesprochen. Dort sei die Atmosphäre freundlicher gewesen. Wilmès selbst twitterte, kein Thema sei tabu gewesen, weder die psychische Belastung noch die Finanzierung des Gesundheitswesens.



In Belgien gibt es mehr als 55.000 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Mehr als 9.000 Menschen sind gestorben, das ist gemessen an der Einwohnerzahl eine der höchsten Todesraten weltweit. Das liegt aber nach Wilmès Worten daran, dass auch Verdachtsfälle in die Statistik einfließen.



Erst vor zwei Tagen hatten Mitarbeiter eines Pariser Krankenhauses den französischen Staatspräsidenten Macron bei einem Besuch kritisiert.