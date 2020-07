Angesichts steigender Zahlen an Corona-Infektionen hat die belgische Regierung strengere Auflagen verhängt.

Kontakte außerhalb der Familie werden auf fünf Personen beschränkt. Kinder unter zwölf Jahren sind davon ausgenommen. Ziel sei, einen weiteren kompletten Lockdown zu vermeiden, sagte Ministerpräsidentin Wilmès in Brüssel. Zu den neuen Maßnahmen gehört auch, dass öffentliche Veranstaltungen wieder kleiner ausfallen müssen. Großbritannien weitet seine Reisewarnung für Spanien auf die Balearen und die Kanarischen Inseln aus. Grund dafür sei die derzeitige Corona-Lage in dem Land, teilte das Außenministerium in London mit. Erst am Samstag hatte die britische Regierung eine 14-tägige Quarantäne für Spanien-Rückkehrer in Kraft gesetzt.



In Frankreich werden die Strände rund um die Hafenstadt Quibéron nach einem Anstieg der Corona-Infektionen abends wieder geschlossen. Wie die Behörden mitteilten, dürfen zudem Parks und Gärten nach 21 Uhr nicht mehr besucht werden. Im österreichischen St. Wolfgang haben die Behörden inzwischen mehr als 60 Infektionen nachgewiesen. Diese sollen vor allem auf Praktikanten zurückgehen, die laut Tourismusgesellschaft oft in Mehrbettzimmern wohnen.

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

