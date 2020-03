Im Kampf gegen das Coronavirus müssen die Schulen in Belgien den Unterricht vorerst einstellen.

Das teilte Ministerpräsidentin Wilmès nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Brüssel mit. Eltern, die arbeiten müssen, könnten ihre Kinder jedoch weiterhin zur Betreuung in die Schulen schicken. Geschlossen würden zudem alle Cafés, Restaurants und Diskotheken. Sport- und Kulturveranstaltungen würden abgesagt. Am Wochenende müssten zudem alle Geschäfte geschlossen bleiben. Ausnahmen seien Apotheken, Lebensmittel- und Tierfutterläden. Wilmès forderte die Bevölkerung auf, von Hamsterkäufen abzusehen. Diese seien weder notwendig noch solidarisch gegenüber den Mitbürgern.