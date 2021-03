Bundeswirtschaftsminister Altmaier rückt vom Inzidenzwert als alleinigem Maßstab für Lockerungen des Corona-Lockdowns ab.

Das schreibt das "Handelsblatt" und beruft sich dabei auf ein Papier Altmaiers, das die Ergebnisse seiner Beratungen mit Wirtschaftsverbänden zusammenfasst. Demnach heißt es in dem Papier, oberhalb einer Inzidenz von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner seien Lockerungen zulässig, wenn sie in Verbindung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall vertretbar seien.



Am vergangenen Freitag hatte Altmaier erklärt, die Unternehmen könnten sich eine unveränderte Fortführung der Corona-Beschränkungen nicht leisten. Für ein Öffnungskonzept müsse man neben der Inzidenz auch die Zahl der Neuinfektionen, die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter oder die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigen.

