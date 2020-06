Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt prüft laut Presseinformationen, ob kriminelle Clans Corona-Soforthilfen der Bundesregierung erhalten haben könnten.

Man habe in einigen Fällen entsprechende Hinweise bekommen, sagte der leitende LKA-Kriminaldirektor Jungbluth der "Rheinischen Post". Seine Behörde sei bereits mit den Steuerfahndungsbehörden im Gespräch. Man müsse aber beachten, dass auch ein Clanmitglied Anspruch auf solche Soforthilfen haben könnte, etwa wenn dessen Betrieb wegen der Corona-Krise schließen musste. Die Zugehörigkeit zu solch einer Großfamilie lasse die Anspruchsberechtigung nicht erlöschen, betonte der LKA-Beamte. Bereits Ende April hatte es Berichte über ähnliche Fälle in Berlin gegeben.



Mit den Soforthilfen sollten schnell und unbürokratisch Hilfsgelder in der Corona-Krise ausgezahlt werden. In manchen Fällen prüfen die Strafverfolgungsbehörden, ob Anträge gestellt wurden, ohne anspruchsberechtigt zu sein.