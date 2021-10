In Berlin werden laut Landesärztekammer zunehmend Mediziner, die gegen das Coronavirus impfen, angefeindet und mit Gewalt bis hin zum Mord bedroht.

Auch Angriffe auf impfende Gesundheitsfachkräfte gehörten in immer mehr ärztlichen Praxen zum Alltag, teilte die Berufsvertretung mit. Kammerpräsident Bobbert sprach von einer neuen Qualität von Hass, die organisiert und konzertiert erscheine. Als mögliche Quelle der Aggressionen gelten Falschmeldungen in den Sozialen Medien. Eine Dokumentation über die Zahl solcher Vorfälle in Berlin liegen der Kammer allerdings nicht vor. Zuletzt hatte eine Umfrage der Fachzeitschrift "Nature" ergeben, dass sich zahlreiche internationale Fachleute im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit Anfeindungen konfrontiert sehen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.