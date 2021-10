In Berlin werden laut Landesärztekammer zunehmend Mediziner angefeindet, die gegen das Coronavirus impfen.

Der Präsident der Berufsvertretung, Bobbert, sagte im Deutschlandfunk, es gebe in den letzten Monaten eine Häufung von Drohungen gegenüber dem medizinischen Personal, die bis hin zu konkreten Morddrohungen reichten. Glücklicherweise sei kein Fall bekannt, in dem Ärzte deshalb das Impfen einstellen. Dennoch habe man die Sorge, dass aus Worten Taten würden.



Bereits jetzt werde das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten gestört. Bobbert verlangte ein verstärktes Vorgehen gegenüber Falschmeldungen durch die Anbieter von Social-Media-Kanälen. Zugleich müsse aber die gesamte Gesellschaft die Atmosphäre von Aggressivität und Polarisierung aufbrechen.



Über ähnliche Fälle in Thüringen berichtete bereits die Kassenärztliche Vereinigung dort hier bei uns im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.