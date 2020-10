Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg steht wegen seiner Weigerung, in der Coronavirus-Pandemie Hilfe der Bundeswehr anzunehmen, in der Kritik.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im ARD-Fensehen, bei steigenden Infektionszahlen kämen die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern irgendwann an ihre Belastungsgrenzen. Es sei irritierend, wenn in dieser Situation Berlin-Friedrichshain aus ideologischen Gründen mitten in der Pandemie keine Hilfe von der Bundeswehr wolle, erklärte der CDU-Politiker. Zuvor hatte bereits Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer das Vorgehen kritisiert. Ihr fehle jedes Verständnis, dass man es eher riskiere, Infektionsketten nicht nachverfolgen und damit eindämmen zu können, als sich von der Bundeswehr helfen zu lassen.



In elf Berliner Bezirken kommen bereits Soldaten zum Einsatz, die bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten oder in Teams für Tests eingesetzt werden. Zu den bisher 60 Soldatinnen und Soldaten sollen noch einmal 180 dazukommen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.