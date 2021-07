Auch das Land Berlin bemüht sich um einfache Impfangebote.

Gesundheitssenatorin Kalayci kündigte im RBB-Hörfunk eine "Lange Nacht des Impfens" auf dem Veranstaltungsgelände der Arena Berlin an. Zudem wolle man die Clubszene beim Impfen einbinden und jüngere Menschen ansprechen. Die SPD-Politikerin betonte, die Impfquote in Berlin mit derzeit knapp 43 Prozent sei nicht hoch genug.



In Köln können sich über 16-Jährige während einer dreitägigen Aktion am Dom impfen lassen. Das Angebot richte sich auch an Nicht-Kölner. Ziel sei es, die Impfquote weiterhin zu erhöhen.

