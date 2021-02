Einen Tag vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Politik hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Müller, für ein geschlossenes Vorgehen geworben.

Im Deutschlandfunk sagte Berlins Regierender Bürgermeister (Audio-Link), einige Bundesländer hätten zwar einen Inzidenzwert von 50 in greifbarer Nähe. Man müsse aber so weit wie möglich zusammenbleiben. Wenn man zu schnell öffne, beginne wieder alles von vorne. Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auf die Verbreitung mutierter Corona-Viren, die agressiver und ansteckender seien. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD und der saarländische Ministerpräsident Hans - CDU - plädieren dafür, den Lockdown vorerst nicht zu lockern.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.