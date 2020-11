Das gemeinsame Konzept der Bundesländer für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie stößt auf geteiltes Echo.

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte in München, man müsse an einigen Stellen noch nachschärfen und ergänzen. Unter anderem sollte bei den morgigen Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel noch einmal diskutiert werden, ob die für die Feiertage angestrebte Lockerung der Kontaktbeschränkungen tatsächlich bis zum 1. Januar gelte. Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus betonte, alles, was an Silvester nicht stattfinde, sei infektionstechnisch gut. Der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Stoch sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Virus mache keine Weihnachtsferien, deswegen könne auch die Vorsicht keine Weihnachtsferien machen. Die Debatte um Weihnachten und Silvester gehe "völlig an der Realität vorbei", sagte der Sozialdemokrat. Ähnlich äußerte sich Regierungschef Kretschmann von den Grünen.



Schleswig-Holstein will dagegen die geplanten strengeren Kontaktbeschränkungen nicht mittragen. Private Zusammenkünfte sollen im Norden weiter mit bis zu zehn Personen möglich sein. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zeigte sich zuversichtlich, dass es bei der morgigen Konferenz zu klaren Beschlüssen kommt. Es gebe einen klaren Willen, die Pandemie zurückzudrängen, "ohne die Menschen dabei über Gebühr zu belasten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Gastro- und Hotelbranche in Sorge

Die Hotel- und Gastronomiebranche sieht eine mögliche Verlängerung des Teil-Lockdowns mit Sorge. Die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbands, Hartges, sagte, es sei eine Katastrophe, dass dieses Jahr kein Weihnachtsgeschäft stattfinden könne. Sie forderte in diesem Fall eine Verlängerung der Corona-Hilfen.

