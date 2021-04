Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern mehren sich Forderungen, pandemiebedingte Beschränkungen für Menschen zu lockern, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder die Erkrankung überstanden haben.

Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte der "Süddeutschen Zeitung", es sei rechtlich geboten, Geimpften dieselben Rechte zuzugestehen wie negativ Getesteten. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte den Funke-Medien, man brauche eine klare Ansage, dass Personen, die nachweisbar nicht ansteckend seien, von bestimmten Vorgaben des Infektionsschutzes ausgenommen würden. Ähnlich äußerte sich die Rechtsexpertin der Grünen, Keul, im "Handelsblatt". FDP-Chef Lindner betonte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es gebe inzwischen keine rechtliche Grundlage mehr dafür, diese Menschen in ihren Grundrechten einzuschränken.



Auszüge eines am Wochenende bekannt gewordenen Papiers für die morgige Sitzung legen nahe, dass Geimpfte und Genesene wieder mehr Freiheiten erhalten sollen, etwa bei den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Die Pflichten, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bestünden aber weiterhin, heißt es.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 25.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 25.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 25.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 25.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.