In mehreren italienischen Regionen sind die strikten Corona-Beschränkungen gelockert worden.

Unter anderem in der Toskana, in Kampanien und im Aosta-Tal dürfen die Menschen seit heute wieder innerhalb ihrer Region reisen, diese aber weiterhin nicht verlassen. Der Einzelhandel ist wieder geöffnet; Restaurants und Bars bleiben jedoch geschlossen. Die Regionalregierungen hatten strenge Maßnahmen verhängt, nachdem auch in Italien die Todesrate wieder stark angestiegen war. Zuletzt flachte die Ansteckungskurve ab.



In Österreich sollen morgen ebenfalls die Maßnahmen gegen das Coronavirus gelockert werden. Unter anderem wird die ganztägige Ausgangssperre durch eine nur nächtliche Ausgangssperre von 20.00 bis 06.00 Uhr ersetzt. Außerdem dürfen wieder alle Geschäfte und Friseure öffnen und sich die Menschen wieder mit Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.