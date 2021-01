Die nordrhein-westfälischen Bestatterinnen und Bestatter werfen der schwarz-gelben Landesregierung völliges Versagen in der Corona-Pandemie vor.

Die Corona-Beschlüsse würden zu langsam umgesetzt, beklagte der Vorsitzende des Bestatterverbands NRW, Wesemann, in der "Rheinischen Post". Wenn sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten dienstags treffen und auf neue Regeln einigen, die neue Corona-Schutzverordnung des Landes aber erst am Freitag komme und erst ab Montag gelte, sei das nicht nachzuvollziehen. Zudem hob Wesemann hervor, dass die Bestatterinnen und Bestatter keinerlei Unterstützung durch das Land bekämen. Seit zehn Monaten kämpfe man darum, die Branche als systemrelevant anzuerkennen. Es passiere aber nichts. "Die Landesregierung hat da völlig versagt."



Der Bundesverband Deutscher Bestatter hatte bereits im Dezember erklärt, die Anerkennung der Systemrelevanz würde die Beschaffung von knappem Arbeitsmaterial wie Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel erleichtern. Dies sei nicht nur für die Versorgung von an Corona Verstorbenen unverzichtbar. Bei einer Anerkennung als systemrelevant hätten Bestatter und deren Mitarbeitende außerdem grundsätzlich Zugang zu regionaler Notbetreuung ihrer Kinder. Generalsekretär Neuser meinte spöttisch, offensichtlich sei weder Homeoffice noch ein Mitlaufen der Kinder im Berufsalltag für diese Berufsgruppe möglich. Gerade jetzt seien professionelle Hilfe, Beratung und Empathie für die trauernden Angehörigen gefragt.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.