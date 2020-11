Der desiginierte US-Präsident Biden sieht auf die Bürger seines Landes eine harte Zeit in der Corona-Pandemie zukommen.

In seinem Heimatort Delaware sagte Biden, es stehe mit Blick auf die Virusverbreitung ein "sehr dunkler Winter" bevor. Sobald er am 20. Januar im Amt vereidigt sei, werde er keine Mühen im Kampf gegen die Pandemie scheuen.



Zuvor hatte Biden eine Expertenrunde vorgestellt, die ihn in der Corona-Politik beraten soll. Die meisten der Fachleute haben schon früheren US-Regierungen zur Seite gestanden. Im Wahlkampf hatte Biden versprochen, dass er den Empfehlungen der Wissenschaft folgen werde, um die Pandemie einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.