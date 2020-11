Der gewählte US-Präsident Biden hat rasche Schritte zum Aufbau einer künftigen Regierung signalisiert.

Im Fokus steht dabei die Eindämmung der Corona-Pandemie. Eine Sprecherin Bidens sagte im Sender NBC News, der geplante Expertenrat solle eine Doppelspitze bekommen. Sie werde aus dem obersten Gesundheitsbeamten unter Ex-Präsident Obama, Vivek Murthy, und dem früheren Leiter der Arzneimittelbehörde FDA, David Kessler, bestehen. Biden hatte in seiner Siegesrede angekündigt, bereits heute seine Corona-Arbeitsgruppe vorzustellen. Führende Wissenschaftler und Experten sollen ihm demnach helfen, einen Aktionsplan zu entwickeln, der ab dem Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar umgesetzt werden könnte. Die Pandemie in den USA spitzt sich derweil weiter zu. Zuletzt meldeten die Behörden im Schnitt 100.000 Neuinfektionen pro Tag.



Der 77-jährige Biden war am Samstag zum Wahlsieger ausgerufen worden. Präsident Trump erkennt das bislang nicht an.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.