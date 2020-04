Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich dafür ausgesprochen, auch an Schulen eine Mundschutz-Pflicht einzuführen.

Die CDU-Politikerin sagte dem "Spiegel", überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten könnten, sollten Masken getragen werden: im Schulbus ebenso wie auf dem Weg ins Schulgebäude und auf den Fluren. In den Klassenzimmern könne der Schutz dann eventuell abgelegt werden, wenn alle weit genug auseinander säßen. Generell gelte, dass sich alle noch lange Zeit an strengere Regeln halten müssten, auch wenn dies schwierig sei, betonte Karliczek. Die Kultusministerkonferenz will Ende des Monats ein Hygienekonzept für die Schulen vorlegen.



In Österreich kündigte die Regierung alternierenden Unterricht an. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler soll montags bis mittwochs in die Schulen kommen, der andere Teil donnerstags und freitags. In der Woche darauf werden die Gruppen getauscht. Klassenarbeiten sollen zunächst entfallen. Geplant ist, dass ab dem 18. Mai die meisten österreichischen Kinder wieder in die Schule gehen.