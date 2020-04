Bundesbildungsministerin Karliczek sieht die Empfehlungen der Leopoldina als gute Grundlage für die anstehenden Entscheidungen der Bundesregierung zur möglichen Lockerung von Kontaktbeschränkungen.

Man werde die Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften auswerten und die Vorschläge im Kabinett und im Gespräch mit den Ländern beraten, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Oberstes Ziel bleibe, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und Risikogruppen zu schützen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff warnte davor, die Maßnahmen vorschnell wieder aufzuheben.



In der Stellungsnahme der Wissenschaftler heißt es, unter bestimmten Voraussetzungen sollten die Schulen sobald wie möglich wieder öffnen. Dies solle schrittweise und nach Jahrgangsstufen differenziert geschehen. Auch in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens könnten Beschränkungen schrittweise gelockert werden, etwa im Einzelhandel und Gastgewerbe. Voraussetzung sei, dass sich die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisierten, das Gesundheitssystem nicht überlastet werde und die bekannten Hygienemaßnahmen eingehalten würden. Zudem wird dazu geraten, eine Maskenpflicht für den öffentlichen Personennahverkehr einzuführen.



Die Bundesregierung will am Mittwoch mit den Ländern über eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen beraten.

