Die Europäische Union war nach dem Eindruck des Chefs des Mainzer Forschungsunternehmens BioNTech, Sahin, zu zögerlich bei der Bestellung von Impfstoffen. Er sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", der Prozess sei wegen des Mitspracherechts der einzelnen Mitglieder nicht "so schnell und geradlinig" abgelaufen wie anderen Ländern.

Zudem habe die EU auch auf Hersteller gesetzt, die nun doch nicht so schnell liefern könnten. Offenbar habe der Eindruck geherrscht, alles werde "nicht so schlimm", man habe "das unter Kontrolle" und erhalte genug Vakzin. Ihn habe das "gewundert", erklärte Sahin weiter und betonte, sein Unternehmen suche nun Kooperationspartner für den Ausbau der Produktion. Bis Ende Januar werde Biontech Klarheit darüber haben, ob und wie viel mehr man produzieren könne. In der deutschen Politik hatten sich zuletzt die Forderungen gemehrt, die Produktion zu beschleunigen. Zudem kam aus den Bundesländern Kritik an einer zu langsamen Belieferung.



Weiter sagte Sahin, es sei nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten. Auch seien zur Herstellung jahrelange Expertise sowie eine entsprechende bauliche und technologische Ausstattung nötig. Man könne nicht einfach umschalten und statt Aspirin oder Hustensaft plötzlich ein Vakzin herstellen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 01.01)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 28.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.