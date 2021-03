Die Europäische Union hat mit dem Impfstoffanbieter BioNTech-Pfizer eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen vereinbart.

Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, damit steige die Gesamtzahl der zugesagten Einheiten des Herstellers für das zweite Quartal dieses Jahres auf über 200 Millionen. Dies gebe den Mitgliedstaaten zusätzlichen Spielraum und könne unter anderem auch Lücken bei Lieferungen anderer Hersteller füllen.



Heute früh war der für morgen geplante Impfgipfel von Bund und Ländern verschoben worden. Hintergrund ist die Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca. Zuvor waren bei mehreren Personen Fälle von Thrombosen in Hirnvenen aufgetreten, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung stehen. Drei von ihnen starben. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Aschenberg-Dugnus, kritisierte die Verschiebung des Impfgipfels. Sie sagte im Deutschlandfunk, auf dem Treffen hätte man etwa klären können, wie Bund und Länder einen möglichen weiteren Ausfall des AstraZeneca-Impfstoffes auffangen könnten. Wieder einmal werde nur sehr schleppend reagiert, anstatt etwa über eine erhöhte Produktion alternativer Vakzine zu beraten. Aschenberg-Dugnus betonte, aus der Krise heraus komme man nur mit - Zitat - "Impfen, Impfen, Impfen".

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.