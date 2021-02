Der Impfstoffhersteller Biontech-Pfizer will im kommenden Quartal bis zu 75 Millionen Impfeinheiten mehr an die EU liefern.

Dies kündigte der Konzern an. Die Maßnahmen, um die Produktionskapazitäten zu erweitern, liefen nach Plan. Laut dem Spiegel könnte Deutschland mit knapp 14 Millionen zusätzlichen Impfdosen rechnen.



Gestern hatte der Impfstoff-Hersteller Astrazeneca angekündigt, seine Lieferung an die Europäische Union im ersten Quartal um neun Millionen Dosen aufzustocken. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen nun 40 Millionen Impfeinheiten geliefert werden. Das entspricht der Hälfte der ursprünglich avisierten Menge.



Von der Leyen erklärte weiter, Astrazeneca habe außerdem zugesagt, eine Woche früher mit der Lieferung zu beginnen als geplant. Die Firma wolle zudem ihre Produktionskapazität in Europa ausbauen. Gesundheitskommissarin Kyriakides sprach von einer guten Nachricht und einem guten Schritt nach vorn.



Astrazeneca hatte vor gut einer Woche überraschend mitgeteilt, im ersten Quartal statt 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten zu liefern. Die EU reagierte empört und setzte die Firma unter Druck, die Lieferkürzung zurückzunehmen. Der Impfstoff ist seit Freitag in der EU für Erwachsene ohne Altersbegrenzung zugelassen. Einzelne Länder allerdings verfügten Einschränkungen. In Deutschland etwa empfiehlt die Ständige Impfkommission die Applikation des Wirkstoffes nur für Erwachsene unter 65 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.