Nach dem erneuten Ausbruch des Coronavirus in der chinesischen Hauptstadt Peking sind dort bislang mehr als 100 neue Ansteckungen registriert worden.

Dies teilte die Weltgesundheitsorganisation in Genf mit. Ursprung und Ausmaß der neuen Infektionswelle würden noch untersucht, sagte WHO-Chef Tedros.



Ausgangspunkt des Ausbruchs ist offenbar ein Großmarkt im Nordwesten Pekings. Er und nahegelegene Schulen wurden geschlossen, zehn Viertel der Gegend unter Quarantäne gestellt. Zudem gab es personelle Konsequenzen: Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden zwei lokale Politiker und der Generaldirektor des Marktes entlassen.



In Peking hatte es zuletzt mehr als 50 Tage lang keine Neuinfektionen gegeben. Die Corona-Pandemie hatte in China ihren Ausgang.