Der in Nordrhein-Westfalen aufgeflogene Betrug mit staatlichen Soforthilfen droht sich nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts auch bundesweit zu wiederholen.

Das geht nach Informationen der Funke-Mediengruppe aus einem internen BKA-Papier hervor, das die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kriminalität in Deutschland analysiert. Darin warne das BKA, dass es durch die große Anzahl finanzieller Unterstützungsleistungen des Bundes und der Länder zu einem Anstieg von Betrugshandlungen kommen könne. Beispiele seien Täuschungsversuche, um rechtswidrig an Kredite, Unterstützungsgelder und Sozialleistungen zu gelangen. Auch sei anzunehmen, dass die genehmigenden Stellen Schwierigkeiten hätten, wegen der Vielzahl der Anträge betrügerische Absichten zu erkennen.



Nordrhein-Westfalen hatte gestern vorerst die Auszahlung der Soforthilfen an Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe gestoppt. Zuvor sollen über gefälschte Internetseiten Daten für betrügerische Anträge abgegriffen worden sein.