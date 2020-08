Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen generell erlaubt.

Die Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA erklärte, das Plasma könne bei der Therapie effektiv sein. Es stammt von genesenen Covid-19-Patienten und enthält Antikörper gegen das Coronavirus. US-Präsident Trump sagte vor Journalisten im Weißen Haus, die Plasma-Therapie zeige eine "unglaubliche Erfolgsrate" und werde "zahllose Leben retten". Trump äußerte sich damit allerdings euphorischer als die FDA, die lediglich von einem "potenziellen Nutzen" sprach, der größer sei als die bekannten Nebenwirkungen. Das Blutplasma wurde bereits in den Vereinigten Staaten eingesetzt, allerdings nur unter starken Einschränkungen. Erlaubt war die Transfusion lediglich im Rahmen von klinischen Tests und bei Patienten in besonders schlechtem Zustand.



Wie effektiv der Einsatz von Plasma im Kampf gegen das Coronavirus tatsächlich ist, ist in der Fachwelt umstritten. Manche Experten warnen vor starken Nebenwirkungen.