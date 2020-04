Der US-Flugzeughersteller Boeing will zehn Prozent seiner Stellen in der Zivilsparte streichen.

Betroffen seien Mitarbeiter, die am Bau unter anderem des Modells 737 MAX beteiligt seien, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf informierte Kreise. Ein Konzernsprecher wollte die Angaben zu Stellenstreichungen auf Anfrage nicht bestätigen. Er verwies lediglich auf ein vor einigen Wochen angekündigtes Abfindungsprogramm, mit dem Boeing die Zahl seiner Mitarbeiter reduzieren will.



Boeing steht wegen der Corona-Pandemie unter Druck, die zu einer massiven Streichung von Flügen weltweit geführt hat. Das Unternehmen steckte jedoch schon zuvor wegen der technischen Probleme mit dem Modell 737 MAX in einer Krise. Nach zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs wurde ein weltweites Flugverbot verhängt.