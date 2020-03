Nach dem Absturz zum Wochenstart haben sich die Aktienmärkte gestern leicht erholt.

Der Deutsche Aktienindex in Frankfurt am Main legte um gut zwei Prozent auf 8.939 Punkte zu. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie war der deutsche Leitindex gestern erstmals seit 2016 unter die Schwelle von 9.000 Punkten gerutscht. Auch die Aktienmärkte in London, Paris, Mailand und Madrid konnten zulegen.



In New York verzeichnete der Dow-Jones-Index ein Plus von mehr als fünf Prozent und schloss bei 21.237 Punkten.