In Brandenburg bleibt das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis Ende Oktober vorerst bestehen.

Darauf habe sich das Kabinett verständigt, teilte die Staatskanzlei mit. Zur Begründung hieß es, die Rückverfolgung von Kontaktpersonen bei Veranstaltungen mit Besuchern aus verschiedenen Regionen sei extrem schwierig.



Thüringen verlängerte die Maskenpflicht und ein Großteil der Anti-Corona-Maßnahmen bis Ende August. Allerdings gab es auch Änderungen. Für Gastwirte entfällt die Pflicht, im Außenbereich die Kontaktdaten der Gäste zu dokumentieren. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen künftig zwei Besucher pro Patient oder Bewohner möglich sein.



In Bayern dürfen ab morgen Amateure, Jugendliche und Kinder beim Fußball und Handball das Training mit Körperkontakt absolvieren. Freundschaftsspiele blieben aber weiterhin verboten, beschloss das Kabinett in München. Bislang durften nur Profis auf dem Platz mit Zweikämpfen trainieren.

