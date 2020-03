In Brasilien wenden sich Justiz, Kirchen und Wissenschaftler in der Corona-Krise gegen Präsident Bolsonaro.

Hochrangige Vertreter forderten ihn in einem offenen Brief dazu auf, seine - Zitat - "Kampagne" gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen zu beenden. Bolsonaro bedrohe damit die Gesundheit der Bevölkerung.



Der Präsident hatte von Bürgermeistern und Gouverneuren verlangt, die Beschränkungen aufzuheben. Die daraus resultierenden Folgen für die brasilianische Wirtschaft seien schlimmer als die Schäden durch das Coronavirus, argumentierte Bolsonaro. Seine Regierung erklärte außerdem religiöse Versammlungsorte zu "essenziellen Einrichtungen", die nicht geschlossen werden dürften. Dieses Dekret wurde von einem Bundesgericht für ungültig erklärt.



Die Richter in Rio de Janeiro ordneten die Einstellung der Kampagne "Brasilien darf nicht stillstehen" an. In einem Video werden die Menschen aufgerufen, ihrem Alltag trotz der Pandemie weiterhin nachzugehen. Vor zwei Tagen stoppte ein Gericht bereits ein Dekret des rechtsgerichteten Präsidenten, das Kirchen und andere Gotteshäuser von Ausgangsbeschränkungen ausnahm. Bolsonaro hatte sich gegen Eindämmungsmaßnahmen einiger Bundesstaaten gewandt und den Gouverneuren vorgeworfen, das Land in den Ruin zu treiben.



In Brasilien sind nach offiziellen Zahlen 3.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 100 Menschen starben.

