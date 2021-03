Brasilien meldet einen neuen Höchststand an Covid-19-Todesfällen binnen 24 Stunden.

Wie das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes mitteilte, starben innerhalb eines Tages 1.641 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Damit wurde der bisherige Tageshöchststand von Ende Juli 2020 deutlich übertroffen. Brasilien erlebt derzeit eine erneute Welle an Infektionen. Nach offiziellen Zahlen sind seit dem Ausbruch der Pandemie bereits mehr als 257.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.