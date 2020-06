Brasilien ist nach absoluten Zahlen nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasília mitteilte, sind in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas weitere rund 900 Patienten innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten in Brasilien auf mehr als 41.800. Die meisten Opfer gibt es weiterhin in den Vereinigten Staaten. Dort kamen bislang knapp 114.900 Menschen an oder mit dem Corona-Virus ums Leben.