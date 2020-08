Brasilien und Israel haben offiziell Interesse an dem von Russland entwickelten Corona-Impfstoff bekundet.

Der brasilianische Bundesstaat Paraná kündigte an, ein Abkommen mit Russland zu schließen, um den Impfstoff selbst zu produzieren. Der Vertrag dazu solle bereits heute unterschrieben werden, hieß es. Auch der israelische Gesundheitsminister teilte mit, Israel sei grundsätzlich an dem Impfstoff interessiert. Die Weltgesundheitsorganisation reagierte zurückhaltend auf die Zulassung des weltweit ersten Corona-Impfstoffs. Die WHO stehe in engem Kontakt mit den russischen Gesundheitsbehörden, hieß es von der zuständigen Unterorganisation. Alle Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit müssten rigoros überprüft werden.