In Brasilien hat die Coronavirus-Pandemie einen neuen Höhepunkt erreicht.

Die Behörden melden fast 70.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Damit haben sich in Brasilien nachweislich über zweieinhalb Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, über 90.000 sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.



Unterdessen lockerte die Regierung die Regelungen für die Einreise nach Brasilien. So wurden für zunächst 30 Tage zahlreiche Flughäfen wieder für Ausländer geöffnet. Für besonders von der Pandemie betroffene Bundestaaten bleibt die Einreise ohne Angaben von Gründen weiterhin verboten.