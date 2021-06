In Brasilien sind offiziell mehr als 500.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Das teilte Gesundheitsminister Queiroga mit. Die Regierung steht wegen ihrer Pandemie-Politik in der Kritik. In dem südamerikanischen Land sind bislang nur rund 11 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Präsident Bolsonaro hatte die Gefahren der Pandemie heruntergespielt in der Hoffnung, dadurch die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.