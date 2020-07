Kanzleramtsminister Braun kann sich auch in Deutschland einen Staatsakt für die Todesopfer der Corona-Pandemie vorstellen.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", bei aller Freude über niedrige Infektionszahlen sollte man ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen seien. Es könnte ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein, dieses Andenken würdigend in den Mittelpunkt zu stellen.



In Deutschland starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang etwas mehr als 9.000 Menschen, mit oder am Coronavirus. - In Spanien hatte es am Donnerstag einen Staatsakt für die Opfer gegeben.