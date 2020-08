Nach der Großdemonstration in Berlin haben zahlreiche Politiker ein striktes Einhalten der Hygienemaßnahmen bei solchen Kundgebungen gefordert. Patientenschützer fordern inzwischen ein härteres Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten, die Abstandsregeln und Maskenpflicht missachten.

Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD sagte der "Süddeutschen Zeitung", ihr fehle jedes Verständnis für Demonstranten, die sich über die Auflagen zum Corona-Schutz selbstherrlich hinwegsetzten. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Ordnungsbehörden sollten stärker auf detaillierte Hygienekonzepte bei Demonstrationen drängen. Der bayerische Ministerpräsident Söder warnte im ARD-Fernsehen vor einer möglichen zweiten Corona-Welle. Der CSU-Politiker appellierte an die Menschen, nicht nur auf Kundgebungen Abstand zu halten. Wer gegen Maßnahmen verstoße, müsse am Ende mit einem Bußgeld rechnen. Linken-Chefin Kipping bezeichnete im ZDF die Forderungen von Demonstranten gegen die Corona-Auflagen als "Aufruf zur Rücksichtslosigkeit".



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten, die in der Pandemie Abstandsregeln und Maskenpflicht missachten. Offenbar schauten Ordnungsämter und Polizei immer mehr weg, damit die Situation nicht eskaliere, sagte Stiftungsvorstand Brysch der Nachrichtenagentur AFP.



Das Land Brandenburg will nach Angaben des Innenministeriums auch künftig Demonstrationen ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl ermöglichen. Kundgebungen im Freien sind dort seit Mitte Juni wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, aber es müssen der Mindestabstand eingehalten und der Zutritt gesteuert werden.

