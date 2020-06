Die Wirtschaft soll mit "Wumms" aus der Corona-Krise kommen, hofft der sozialdemokratische Finanzminister Scholz. Und die CDU beschwört das neue Konjunkturprogramm als "Kraftpaket" für Deutschlands Zukunft. Aber wie beeinflusst die Pandemie Zukunftsthemen wie die Verkehrswende? Beschleunigt sie die Wende oder bremst sie sie aus? Die Meinungen gehen auseinander.

Die Große Koalition entschied sich im Konjunkturpaket gegen eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos. Dafür sollen Elektroautos bis Ende 2021 deutlich höher prämiert werden. Die Förderung des Bundes soll von 3.000 auf 6.000 Euro steigen. Die Koalition plant außerdem, zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes für E-Autos zu stecken sowie für die Förderung von Forschung und Entwicklung etwa bei der Batteriezellfertigung.



Für Umweltministerin Schulze (SPD) geht alles in die richtige Richtung. Es sei gelungen, ein großes Programm für den Umwelt- und Klimaschutz aufzulegen, sagte sie dem Sender NDR Info. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) bekannte sich in ihrem wöchentlichen Video-Podcast zu einem "vollkommenen Wandel im Bereich der Mobilität". Der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunk, Elektromobilität sei nur sinnvoll, wenn der Strommix im Wesentlichen CO2-frei sei. Insgesamt aber sei da im Hinblick auf Klimapolitik "ein ganz gutes Paket" entstanden.

Zahl der ÖPNV-Nutzer drastisch zurückgegangen

Die Regierung will die Deutsche Bahn und den Öffentlichen Nahverkehr mit insgesamt 7,5 Milliarden Euro finanziell unterstützen. Dabei sind die Fahrgastzahlen in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen: Auf dem Höhepunkt der Corona-Beschränkungen waren bis zu 90 Prozent weniger Menschen mit Bus und Bahn unterwegs als sonst. Aber auch nach den Lockerungen sind nur etwa 20 bis 40 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste mit Bus und Bahn unterwegs, obwohl vielerorts inzwischen der Normalfahrplan vorliegt.



Die Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Wüst (CDU) und Hermann (Grüne), gehen davon aus, dass die Verkehrsmittel auch auf lange Sicht nicht ausgelastet sein werden, da viele Menschen Busse und Bahnen aus Angst vor einer Infektion zunächst mieden. Dadurch würde ein großer Teil der Fahrgeldeinnahmen wegfallen.

Viele steigen auf das Auto um

Das Privatauto habe wegen der geringen Infektionsgefahr einen deutlich höheren Wohlfühlfaktor für viele, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg. Auch Greenpeace hatte vor einem erhöhten CO2-Ausstoß in den Städten gewarnt.



Neben dem Auto steigen immer mehr Menschen auch aufs Rad um. Das könne aber Busse und Bahnen nicht ersetzen, mahnte Landsberg. Deshalb müsse das Rad sinnvoll mit anderen Verkehrsmitteln vernetzt werden. Dazu gehörten sichere Abstellplätze ebenso wie die Verbindung des Radnetzes mit den Haltestationen von Bussen und Bahnen. Dafür brauche es "sinnvolle Planung und eine gute Strategie".

Wie gehen andere mit dem Verkehrsthema in der Corona-Krise um?

Weltweit nutzen Städte die Corona-Krise, um Straßenraum neu zu verteilen. In London werden wohl große Bereiche streng autofrei gehalten werden. "Wir müssen die Zahl der Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, so gering wie möglich halten", sagte Londons Bürgermeister Khan. Sonst könnten die Abstandsregeln bei einer Lockerung der Beschränkungen nicht eingehalten werden.



Gleichzeitig könnten diese Fahrten nicht durch solche im Auto ersetzt werden. "Unsere Straßen wären sofort blockiert und die Luftverschmutzung würde steigen." Die Nutzung des ÖPNV müsse zunächst immer der letzte Ausweg sein. Mehr Londoner müssten den Weg von und zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen. London werde bald die größte autofreie Zone haben, die es in irgendeiner Hauptstadt der Welt gebe, kündigte Khan an.

Auch Brüssel, Mailand und Madrid reagieren

Brüssel erklärte die komplette Innenstadt zur Tempo-20-Zone, Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang vor Autos. Mailand und Madrid widmeten zahlreiche Straßen in Fahrrad- und Fußgängerzonen um, damit Menschen sich in sicherem Abstand bewegen können. Rund 160 Kilometer Straße sollen in New York für Autos und Lastwagen gesperrt sowie Radwege ausgebaut werden. Auch Berlin sperrte bereits Autospuren ab, um mehr Platz für Fahrradfahrende zu schaffen.