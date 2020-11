Führende Politiker der Großen Koalition sehen noch keine Trendwende bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Unionsfraktionschef Brinkhaus schrieb in einem Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU, nach zwei Wochen Teil-Lockdown stelle man fest, dass auch in den nächsten Wochen erhebliche Anstrengungen notwendig seien, um deutlich schärfere Mittel wie Ausgangssperren, Schließungen von Geschäften und Massentests zu vermeiden. Auch der saarländische Regierungschef Hans von der CDU plädierte dafür, die Corona-Beschränkungen nicht zu schnell wieder zu lockern.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach geht davon aus, dass man die Maßnahmen sogar verlängern müsse, weil die Wirkung schwächer ausfalle als angenommen. Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, neben den Schulen sei eine zu geringe Beschränkung privater Kontakte die wahrscheinliche Ursache für die hohe Zahl an Neuinfektionen.



Am Montag wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder eine Zwischenbilanz für die Corona-Maßnahmen ziehen. Die Bundesregierung hat bereits klar gemacht, dass sie derzeit keinen Anlass für Lockerungen sieht.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.