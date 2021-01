In einem Berliner Krankenhaus sind mehrere Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

Betroffen sind insgesamt 14 Patienten und sechs Mitarbeiter von zwei Stationen des Vivantes Humboldt-Klinikums im Statteil Reinickendorf. Die Infektionen wurden nach Angaben der Klinik bei Routine-Screenings entdeckt. Als Konsequenz nimmt das Krankenhaus vorerst keine neuen Patienten mehr auf, Notfälle werden in andere Krankenhäuser gebracht. Für Mitarbeiter gilt eine sogenannte Pendelquarantäne: Sie dürfen nur zwischen ihrem Zuhause und der Humboldt-Klinik unterwegs sein. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Variante B.1.1.7 ist nach Ansicht von Experten leichter übertragbar.



In Sachsen-Anhalt wurde erstmals die Virus-Variante nachgewiesen, die zuerst in Südafrika aufgetaucht war. Halles Oberbürgermeister Wiegand erklärte, zwei Verdachtsfälle hätten sich bestätigt. Auch dieser Virus-Typ steht im Verdacht, ansteckender zu sein als das bislang hauptsächlich in Deutschland auftretende Virus. Experten warnen mit Blick auf beide Virus-Varianten vor einer schnelleren Verbreitung und in der Folge mehr Todesfällen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.