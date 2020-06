Die britische Regierung hat angekündigt, weitere Corona-Auflagen zu lockern.

Zoos, Safari-Parks und weitere Läden in England dürften ab Montag wieder öffnen, sagte Premierminister Johnson in London. Kunden sollten eine Maske tragen, wenn sie andere Menschen anträfen. Kirchen könnten für Gebete von Gläubigen bereits am Wochenende wieder aufmachen. Die Abstandsregeln müssten aber weiter eingehalten werden. Zudem dürften allein lebende Personen in einem anderen Haushalt übernachten. Wie die BBC berichtet, könnten dies Freunde oder Familienangehörige sein. Sie müssten in der Wohnung keine Abstandsregeln befolgen und dürften sich auch gegenseitig umarmen. Zur Begründung heißt es, diese Personengruppe hätte im allgemeinen weniger Sozialkontakte.



Großbritannien ist das am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Land Europas. Die Regierung steht wegen ihres Krisenmanagements seit Monaten in der Kritik.

