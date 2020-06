Die britische Regierung hat angekündigt, weitere Corona-Auflagen zu lockern.

Zoos, Safari-Parks und weitere Läden in England dürften ab Montag wieder öffnen, sagte Premierminister Johnson in London. Kirchen könnten für Gebete von Gläubigen bereits am Wochenende wieder aufmachen. Abstands- und Hygieneregeln würden weiter gelten. Zudem dürften allein lebende Personen in einem anderen Haushalt übernachten. Zur Begründung hieß es, diese Personengruppe hätte im allgemeinen weniger Sozialkontakte.



Großbritannien ist das am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Land Europas. Die Regierung steht wegen ihres Krisenmanagements seit Monaten in der Kritik.