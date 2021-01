Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hat die britische Regierung erneut einen Lockdown für ganz England angeordnet.

Er beginnt offiziell an diesem Mittwoch um Mitternacht, soll aber von den Bürgern bereits jetzt eingehalten werden. Die Schulen bleiben generell geschlossen und sollen nur noch Fernunterricht anbieten. Die Arbeitnehmer sollen von zu Hause aus arbeiten und die Bevölkerung nur noch für Arztbesuche oder andere notwendige Aktivitäten das Haus verlassen.



Premierminister Johnson sagte in einer Fernsehansprache, die Krankenhäuser stünden stärker unter Druck als noch zu Beginn der Pandemie. Allein in der vergangenen Woche sei die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken um 30 Prozent gestiegen. Man müsse mehr tun, um die sich schnell ausbreitende Virus-Mutation unter Kontrolle zu bringen. Johnson betonte, die Regierungen von Nordirland, Wales und Schottland kämen ebenfalls zu der Einschätzung, dass dies ein entscheidender Moment sei und Schritte unternommen werden müssten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Schottland hatte heute bereits einen Lockdown angeordnet.



Die britische Regierung geht davon aus, dass die Maßnahmen vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben. Heute wurden in Großbritannien 59.000 Neuinfektionen sowie 407 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

