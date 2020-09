In Großbritannien werden angesichts stark steigender Infektionszahlen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft.

Von Donnerstag an müssen alle Restaurants, Pubs und Bars spätestens um 22 Uhr schließen, wie die Regierung in London mitteilte. Premierminister Johnson will sich heute mit einer Rede an seine Landsleute wenden, um weitere Einschränkungen bekannt zu geben. In ganz Großbritannien breitet sich der Krankheitserreger wieder aus. In den vergangenen Tagen kamen fast täglich 3.500 bis 4.000 neue Fälle hinzu.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.