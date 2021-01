In Deutschland sind Infektionen mit der britischen und der südafrikanischen Coronavirus-Variante nachgewiesen worden.

Wie das Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin mitteilte, wurden bei Routinetests insgesamt 20 Infektionen mit dem Virustyp festgestellt, der in Großbritannien mittlerweile den größten Teil der Neuinfektionen verursacht. Als Konsequenz nimmt das Krankenhaus vorerst keine neuen Patienten mehr auf. In Sachsen-Anhalt wurde erstmals die Virus-Variante nachgewiesen, die zuerst in Südafrika aufgetaucht war.



Beide Virus-Varianten stehen im Verdacht, ansteckender zu sein als der bislang hauptsächlich in Deutschland auftretende Virus-Typ. Experten warnen vor einer schnelleren Verbreitung und in der Folge vor mehr Todesfällen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.